Vola a New York AppLovin

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di AppLovin mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 426,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 453,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 409,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
