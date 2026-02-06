New York: AppLovin in rally

piattaforma tecnologica di applicazioni

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,89%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 388 USD con area di resistenza individuata a quota 414. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 371,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)