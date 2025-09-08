Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:50
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:50
45.439 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Cambi: euro a 0,8672 sterline alle 15:41

Euro a 0,8672 sulla sterlina inglese alle 15:41.
