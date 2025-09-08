Milano
17:35
41.724
+0,28%
Nasdaq
17:51
23.818
+0,70%
Dow Jones
17:51
45.452
+0,11%
Londra
17:35
9.221
+0,14%
Francoforte
17:35
23.807
+0,89%
Lunedì 8 Settembre 2025, ore 18.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 11:30
In breve
,
Finanza
08 settembre 2025 - 11.30
Euro a 0,8677 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8624 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8614 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8642 sterline alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,04%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,865 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8621 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8645 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8646 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8602 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8669 sterline alle 19:30
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto