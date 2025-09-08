Milano 17:35
Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,38%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rheinmetall AG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rheinmetall AG rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.797 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.765,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.828,5.

