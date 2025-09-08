Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:55
23.830 +0,75%
Dow Jones 17:55
45.464 +0,14%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Francoforte: risultato positivo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Hensoldt
Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
Condividi
```