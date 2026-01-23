Francoforte: risultato positivo per Hensoldt

Hensoldt

Germany MDAX

Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,51%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 86,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 84. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 82,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)