Francoforte: risultato positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 2,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 86,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 84. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 82,3.

