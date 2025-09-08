Milano 17:35
Germania, Produzione industriale (MoM) in luglio

Germania, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +1,3%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +1,1%).

