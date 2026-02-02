Milano
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.21
Vendite dettaglio Germania (MoM) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
02 febbraio 2026 - 08.15
Germania,
Vendite dettaglio in dicembre su base mensile (MoM) +0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -0,1%).
