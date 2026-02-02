Milano 14:04
45.808 +0,62%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:04
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.712 +0,71%

Vendite dettaglio Germania (MoM) in dicembre

Vendite dettaglio Germania (MoM) in dicembre
Germania, Vendite dettaglio in dicembre su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -0,1%).
