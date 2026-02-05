Milano 11:34
Germania, Ordini industria (MoM) in dicembre

Germania, Ordini industria (MoM) in dicembre
Germania, Ordini industria in dicembre su base mensile (MoM) +7,8%, in aumento rispetto al precedente +5,7% (la previsione era -1,8%).

