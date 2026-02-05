Milano
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 11.50
Germania, Ordini industria (MoM) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
05 febbraio 2026 - 09.20
Germania,
Ordini industria in dicembre su base mensile (MoM) +7,8%
, in aumento rispetto al precedente +5,7% (la previsione era -1,8%).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
