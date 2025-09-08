Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:56
23.831 +0,75%
Dow Jones 17:56
45.458 +0,13%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per B&M European Value Retail
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di B&M European Value Retail rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di B&M European Value Retail è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,485 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,425. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,545.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
