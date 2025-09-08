Londra: andamento rialzista per B&M European Value Retail

distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali

B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,485 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,425. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,545.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)