Londra: andamento rialzista per B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali
, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di B&M European Value Retail
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di B&M European Value Retail
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,485 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,425. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,545.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)