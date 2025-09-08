Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:58
23.836 +0,77%
Dow Jones 17:58
45.454 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia
Natural Gas (Amsterdam) a 32,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,56 euro/MWH alle 11:30.
