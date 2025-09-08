New York: andamento sostenuto per Nvidia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker
, con una variazione percentuale del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società di chip
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 168,4 USD con tetto rappresentato dall'area 171,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 166,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)