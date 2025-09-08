Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:58
23.836 +0,77%
Dow Jones 17:58
45.454 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: andamento sostenuto per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker, con una variazione percentuale del 2,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 168,4 USD con tetto rappresentato dall'area 171,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 166,2.

