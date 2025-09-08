New York: brillante l'andamento di Amazon

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso dell'e-commerce
, che lievita del 2,01%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il gigante delle vendite sul web
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 238,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 234,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 242,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)