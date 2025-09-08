Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: brillante l'andamento di Amazon

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Amazon
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso dell'e-commerce, che lievita del 2,01%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il gigante delle vendite sul web è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 238,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 234,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 242,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```