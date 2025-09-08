Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: calo per PepsiCo

Migliori e peggiori
New York: calo per PepsiCo
(Teleborsa) - Pressione sulla società di alimenti e bevande, che tratta con una perdita del 3,62%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di PepsiCo rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PepsiCo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 144,2 USD. Primo supporto visto a 139,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 137,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
