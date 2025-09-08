New York: in rally Etsy

(Teleborsa) - Grande giornata per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,40%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Etsy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,49%, rispetto a +0,53% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di medio periodo di Etsy
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 57,31 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 59,76, mentre il primo supporto è stimato a 54,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)