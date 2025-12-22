Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:21
25.457 +0,44%
Dow Jones 21:21
48.376 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: luce verde per Etsy
Prepotente rialzo per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che mostra una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.
