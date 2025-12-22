Milano 17:35
New York: in acquisto Etsy

(Teleborsa) - Protagonista il gestore di una piattaforma di e-commerce, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Etsy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Etsy rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Etsy resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 57,63 USD. Supporto visto a quota 55,04. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 60,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
