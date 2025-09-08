Milano 17:35
New York: violenta contrazione per Moderna

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società americana di biotecnologia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,67% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Moderna è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,52 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,67. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 25,81.

