Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:38
25.209 +0,89%
Dow Jones 17:38
48.847 +0,74%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: violenta contrazione per Kraft Heinz

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Kraft Heinz
Ribasso per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che passa di mano in perdita del 5,03%.
Condividi
```