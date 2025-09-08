Piazza Affari: balza in avanti Danieli

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale friulana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
La tendenza ad una settimana di Danieli
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario del produttore di impianti siderurgici
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,5 Euro. Prima resistenza a 39,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 37,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)