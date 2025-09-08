Milano 17:35
Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Leonardo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
