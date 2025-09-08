Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)