Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Leonardo
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 48,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,31.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)