Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,28%.

Il quadro tecnico del FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 41.558 con tetto rappresentato dall'area 41.940. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41.392.


