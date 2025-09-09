Fondazione MPS: con Mediobanca operazione storica, grandi benefici a Paese

(Teleborsa) - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena
"accoglie con grande favore la notizia del superamento della soglia decisiva del 50%
a conclusione del primo periodo di adesione dell’offerta pubblica di scambio lanciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni di Mediobanca
.
"I meriti del successo di questa storica operazione - scrive la Fondazione in una nota - sono ascrivibili al grande lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delegato, insieme a tutte le dipendenti e tutti i dipendenti, nella totale fiducia che il progetto di integrazione
tra le due realtà bancarie porterà grandi benefici a tutto il Paese
, oltre che al territorio senese".
Adesioni a offerta MPS al 62% nell'ultimo giorno
Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che ieri 8 settembre 2025 sono state presentate 134.114.712 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 506.633.074, pari al 62,2951% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 61,0800% sulle eventuali massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 ed è terminata ieri, 8 settembre 2025. Le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non sono state apportate in adesione all'offerta. L'offerta riaprirà dal 16 al 22 settembre.