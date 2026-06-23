MPS, Cda approva progetti di scissione di Mediobanca Premier e Widiba

Il 16 luglio nuova riunione, prosegue valutazione offerte di Banco BPM e Intesa Sanpaolo.

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena nella serata di ieri ha approvato all'unanimità, insieme ai board di Mediobanca Premier e Banca Widiba, i progetti di scissione mediante scorporo e scissione parziale che rientrano nel piano di riorganizzazione del gruppo. Nel dettaglio, è stato approvato il progetto di scissione mediante scorporo di MPS a favore di Mediobanca Premier e il progetto di scissione parziale di Mediobanca Premier a favore di Widiba. Il perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione societaria è atteso entro il quarto trimestre 2026.



Le delibere si inseriscono nel percorso avviato il 17 febbraio scorso, che prevede – oltre alla fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS – l'assegnazione delle attività di corporate & investment banking e private banking di fascia alta, incluse le branch estere di Mediobanca, a una società non quotata posseduta al 100% da MPS che assumerà la denominazione di Mediobanca SpA, a favore della quale è previsto il trasferimento della partecipazione in Assicurazioni Generali .



Il piano include anche l'integrazione delle reti di consulenti finanziari di Mediobanca Premier e Banca Widiba. Le operazioni saranno subordinate all'approvazione dell'assemblea degli azionisti e all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti autorità.



Sul fronte delle offerte di acquisizione, proseguono con il supporto degli advisor le attività di analisi e valutazione preliminare della proposta di aggregazione di Banco BPM e dell'OPAS notificata da Intesa Sanpaolo . La prossima riunione del CdA sul tema è prevista per il 16 luglio. MPS è assistita dagli advisor finanziari UBS e BofA Securities e dagli advisor legali BonelliErede e White & Case.

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