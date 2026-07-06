Estate calda, risiko bancario in ebollizione: Intesa accelera, MPS al bivio e Generali resta il nodo

(Teleborsa) - L'estate entra nel vivo e con essa si riaccende anche il risiko bancario italiano. Al centro della partita c'è ancora Monte dei Paschi di Siena , diventata il crocevia delle grandi manovre del credito nazionale. Da una parte Intesa Sanpaolo accelera sull'offerta da 30,6 miliardi di euro; dall'altra MPS è chiamata a valutare anche il progetto di aggregazione presentato da Banco BPM . Sullo sfondo resta un tassello destinato a pesare nelle valutazioni delle autorità e del mercato: la partecipazione del 13,3% in Generali detenuta attraverso Mediobanca .



Con il deposito del documento d'offerta presso la Consob, Intesa Sanpaolo è entrata nella fase operativa dell'operazione. L'attenzione si sposta ora sull'assemblea straordinaria del 10 settembre, quando gli azionisti saranno chiamati ad approvare l'aumento di capitale necessario a sostenere l'acquisizione. Si tratta del prossimo snodo decisivo di un progetto con cui il gruppo guidato da Carlo Messina punta a rafforzare ulteriormente la propria leadership e a ridisegnare gli equilibri del sistema bancario italiano.



Nel frattempo, a Siena prosegue il lavoro del consiglio di amministrazione, impegnato nell'analisi delle due alternative sul tavolo. Da un lato c'è l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa, che valorizza MPS 30,6 miliardi di euro; dall'altro il piano di Banco BPM, che propone una fusione concordata tra i due istituti. Due strade profondamente diverse, che la banca sta esaminando con il supporto dei propri advisor e sulle quali potrebbe arrivare una prima valutazione già nel corso del consiglio atteso a metà luglio.



Il confronto va ben oltre la tradizionale corsa alla crescita dimensionale. Con l'integrazione di Mediobanca, infatti, MPS è diventata il perno di un progetto che comprende attività di investment banking, gestione del risparmio, private banking e consulenza alle imprese. È questo patrimonio a rendere il dossier uno dei più delicati degli ultimi anni per la finanza italiana.



Tra gli asset più strategici c'è la partecipazione del 13,3% in Generali, destinata a rimanere uno dei temi centrali durante l'esame dell'operazione da parte delle autorità di vigilanza. Intesa ha più volte chiarito di considerare quella quota esclusivamente un investimento finanziario, escludendo qualsiasi intenzione di incidere sulla governance della compagnia assicurativa. Una posizione ribadita anche dall'amministratore delegato Carlo Messina, che ha escluso l'interesse a intervenire nella gestione del gruppo triestino.



Proprio sul capitolo Generali torna inoltre d'attualità il precedente del 2018, quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilì che Mediobanca, nelle condizioni esistenti allora, non esercitava un controllo di fatto sulla compagnia assicurativa. Un orientamento che viene richiamato nel dibattito, ma che dovrà essere valutato alla luce dell'attuale assetto societario, profondamente cambiato rispetto a quello di otto anni fa.



Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il riassetto del sistema bancario italiano. Tra il passaggio assembleare di Intesa e la scelta che attende MPS, si definirà non solo il futuro della banca senese, ma anche il perimetro dei futuri equilibri tra credito, gestione del risparmio e partecipazioni strategiche. In gioco non c’è soltanto un’operazione industriale, ma la posizione dei principali centri di influenza della finanza italiana.

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