Unipol: soci con il 50,3% del capitale impegnati a sottoscrivere l'aumento per MPS

(Teleborsa) - "Al fine di favorire il buon esito dell'aumento di capitale, i principali azionisti del patto di sindacato nonché altri soci della stessa, detentori complessivamente del 50,267% del capitale sociale, hanno già assunto un impegno vincolante e irrevocabile a sottoscrivere, direttamente o mediante veicoli collegati, tutte le azioni Unipol di nuova emissione agli stessi proporzionalmente spettanti nel contesto dell’esercizio del diritto di opzione relativo alle azioni Unipol da essi possedute".



Lo comunica Unipol con una nota in merito all'aumento di capitale da 2,5 miliardi, nell'ambito dell'OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS che sarà votato dall'assemblea dei soci il prossimo 30 luglio.

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