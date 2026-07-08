Piazza Affari: in calo Mediobanca
(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di piazzetta Cuccia, con un ribasso del 2,11%.
Il trend di Mediobanca mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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