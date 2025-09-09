Milano 10:20
PLATINUM dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del metallo bianco-argenteo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.414,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.361. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.339,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
