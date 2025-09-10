Atlassian in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco la società di software australiana
, che presenta un pessimo -3,9%.
L'andamento di Atlassian
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Atlassian
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 172,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 188,1.
