Atlassian in discesa a New York
(Teleborsa) - A picco la società di software australiana, che presenta un pessimo -3,9%.

L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Atlassian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 172,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 188,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
