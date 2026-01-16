Milano 16:40
Atlassian in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana, che tratta in perdita del 4,43% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Atlassian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Atlassian, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 120,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 127,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 117,5.

