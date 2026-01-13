Milano 17:35
New York: Atlassian in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di software australiana, che soffre con un calo del 4,91%.

Lo scenario su base settimanale di Atlassian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Atlassian segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 135,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 145,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 132.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
