Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Retail
In forte aumento il comparto vendite al dettaglio europeo, che con il suo +5,77% avanza a quota 827,99 punti.
Condividi
```