Milano 10:52
43.374 -0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:52
9.696 +0,04%
Francoforte 10:52
23.868 +0,73%

Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Retail
Si muove con il vento in poppa il comparto vendite al dettaglio europeo, che arriva a 959,03 punti.
Condividi
```