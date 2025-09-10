Milano 9:44
42.080 +0,17%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:44
9.260 +0,19%
23.842 +0,52%

Francoforte: brillante l'andamento di SAP

Balza in avanti la compagnia software tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
