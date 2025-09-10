Milano 15:31
Francoforte: positiva la giornata per Renk

(Teleborsa) - Scambia in profit Renk, che lievita del 2,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 70,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,44. L'equilibrata forza rialzista di Renk è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 71,98.

