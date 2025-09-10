Milano 9:45
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:45
9.261 +0,20%
23.835 +0,49%

Francoforte: scambi al rialzo per K+S

Rialzo marcato per Kali und Salz, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.
