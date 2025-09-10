Londra: andamento rialzista per Centrica

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di elettricità e gas
, che lievita dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Centrica
evidenzia un declino dei corsi verso area 1,553 sterline con prima area di resistenza vista a 1,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,536.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)