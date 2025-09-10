Milano 15:32
Londra: andamento rialzista per Centrica

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di elettricità e gas, che lievita dell'1,91%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Centrica evidenzia un declino dei corsi verso area 1,553 sterline con prima area di resistenza vista a 1,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,536.

