Milano 9:46
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:46
9.263 +0,22%
23.838 +0,50%

Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che lievita del 2,36%.
