Milano 16:42
46.337 +0,72%
Nasdaq 16:42
25.435 -1,18%
Dow Jones 16:42
49.437 +0,06%
Londra 16:42
10.292 -0,48%
Francoforte 16:42
24.759 -0,15%

Madrid: scambi al rialzo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di MERLIN Properties SOCIMI subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,54. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,33.

