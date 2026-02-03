Milano
16:41
46.336
+0,72%
Nasdaq
16:41
25.437
-1,17%
Dow Jones
16:41
49.446
+0,08%
Londra
16:41
10.288
-0,52%
Francoforte
16:41
24.754
-0,17%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 16.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 13.00
Balza in avanti la
società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: scambi al rialzo per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: in calo MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: performance negativa per MERLIN Properties SOCIMI
Titoli e Indici
Merlin Properties Socimi
+3,37%
Altre notizie
Madrid: balza in avanti Endesa
Madrid: balza in avanti ACS
Madrid: balza in avanti Acciona
Madrid: andamento sostenuto per Bankinter
Madrid: andamento rialzista per Indra
Madrid: scambi al rialzo per Unicaja Banco
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto