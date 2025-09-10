New York: scambi negativi per DexCom

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che presenta una flessione del 3,39%.
La tendenza ad una settimana di DexCom
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di DexCom
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 74,81 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 77,48. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 73,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)