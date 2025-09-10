Milano 9:49
42.133 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:49
9.264 +0,24%
23.855 +0,58%

Piazza Affari: rosso per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Nexi
Retrocede il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con un ribasso del 3,10%.
Condividi
```