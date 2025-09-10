Twenty-First Century Fox in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore media
, che tratta in perdita del 4,88% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Twenty-First Century Fox
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Twenty-First Century Fox
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 57,51 USD. Primo supporto visto a 54,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)