Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:07
23.904 +0,27%
Dow Jones 18:07
45.525 -0,41%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Twenty-First Century Fox in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore media, che tratta in perdita del 4,88% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Twenty-First Century Fox è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Twenty-First Century Fox. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 57,51 USD. Primo supporto visto a 54,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,97.

