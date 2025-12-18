Milano 16:26
44.329 +0,52%
Nasdaq 16:26
25.065 +1,69%
Dow Jones 16:26
48.221 +0,70%
Londra 16:26
9.807 +0,33%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

New York: i venditori si accaniscono su HP

Pressione sul produttore di computer e stampanti, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,57%.
