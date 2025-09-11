Milano 11:43
42.236 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:43
9.259 +0,37%
Francoforte 11:43
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

La situazione di medio periodo dell'Eurostoxx 50 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5.381. Supporto visto a quota 5.330. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5.431.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
