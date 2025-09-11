Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
La situazione di medio periodo dell'Eurostoxx 50 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5.381. Supporto visto a quota 5.330. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5.431.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)