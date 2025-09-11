Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:10
24.009 +0,67%
Dow Jones 18:10
46.067 +1,27%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dello 0,72%.
Condividi
```