Export, Italia a due velocità: bene Centro e Nord-Ovest, crollo per Sud e Isole

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2025 l’export italiano
mostra andamenti divergenti sul piano territoriale. Secondo i dati diffusi dall’Istat
, le esportazioni crescono nel Centro
(+4,6%) e nel Nord-Ovest
(+2,1%), mentre calano nel Nord-Est
(-2,4%) e crollano nel Sud
e nelle Isole
(-14,4%).
Nel complesso, nei primi sei mesi dell’anno le vendite all’estero
segnano un aumento tendenziale del +2,1%, trainato da dinamiche territoriali eterogenee: forte incremento per il Centro (+10,7%), crescita contenuta per il Nord-Ovest (+1,5%), lieve flessione per il Nord-Est (-0,5%) e contrazioni significative per il Sud (-6,6%) e le Isole (-13,3%).
A livello regionale, i risultati migliori arrivano dal Lazio
(+17,4%), Toscana
(+11,8%), Abruzzo
(+10,1%) e Friuli-Venezia Giulia
(+6,6%). Sul fronte opposto, le perdite più marcate riguardano Sardegna
(-17,3%), Campania
(-15,5%), Sicilia
(-11,2%) e Molise
(-9,8%).
Il traino principale alla crescita nazionale proviene dalle esportazioni di articoli farmaceutici
e chimico-medicinali
da Toscana, Lombardia, Lazio e Abruzzo (+3,4 punti percentuali), seguite dai mezzi di trasporto
(esclusi autoveicoli) e dai metalli di base
(+1 punto). In negativo, pesano la flessione dei farmaceutici
campani, dei prodotti petroliferi raffinati
di Sicilia e Sardegna e degli autoveicoli
da Piemonte e Campania (-1,5 punti).
Sul piano geografico, gli impulsi più forti arrivano dalle vendite del Lazio verso gli Stati Uniti
(+133,7%), della Toscana verso Spagna
(+97,5%) e Francia
(+27%), della Lombardia verso la Svizzera
(+22,5%) e del Friuli-Venezia Giulia verso la Germania
(+92,2%). In negativo, spiccano il calo della Campania verso la Svizzera (-43,1%) e della Toscana verso la Turchia (-37,2%).