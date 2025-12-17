Povertà energetica ai massimi in Italia: 2,4 milioni di famiglie in difficoltà nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024 la povertà energetica
in Italia ha raggiunto 2,4 milioni di famiglie
, pari al 9,1% del totale, segnando il massimo storico della serie OIPE, pur con un aumento contenuto rispetto al 2023. I nuovi dati dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica
(OIPE) sono stati presentati a Milano nel corso del seminario "La povertà energetica in Italia
" ospitato da ARERA
e promosso da OIPE
e Fondazione Banco dell’energia
.
Dal punto di vista territoriale
, il fenomeno mostra dinamiche differenziate: cresce nelle Isole (+0,8%) e nel Nord-Ovest (+0,7%), diminuisce di quasi un punto percentuale nel Sud e resta stabile nel Centro e nel Nord-Est. La Puglia risulta la regione più colpita con il 18,1% delle famiglie in povertà energetica, mentre il dato più basso si registra nel Lazio (5%). Gli incrementi maggiori si osservano in Sardegna, Piemonte e Umbria, mentre migliorano Basilicata, Campania e Calabria. Il fenomeno resta più concentrato nelle periferie e nei piccoli centri.
Particolarmente esposte sono le famiglie con minori
e quelle con persona di riferimento straniera
. Le famiglie con minori in povertà energetica rappresentano l’11,4% del totale e coinvolgono circa 1,1 milioni di bambini, in lieve calo rispetto al 2023. L’incidenza resta nettamente più elevata tra le famiglie straniere, sia con minori sia senza.
Sul fronte dei costi
, le famiglie economicamente più fragili continuano a destinare l’8-9% della spesa complessiva ai beni energetici, contro il 3-4% delle famiglie più benestanti, nonostante nel 2024 la spesa energetica domestica sia diminuita di circa il 15% grazie al calo dei prezzi.
"Per la Fondazione Banco dell’energia questi numeri indicano che dobbiamo continuare a costruire interventi capaci di sostenere i nuclei familiari più fragili, affiancandoli anche con attività di sensibilizzazione sui consumi. Sappiamo che per raggiungere un risultato duraturo occorre un impegno condiviso: per questo vogliamo proseguire nello sviluppo di alleanze territoriali e di iniziative capaci di generare effetti positivi nel medio-lungo periodo", ha dichiarato Roberto Tasca
, Presidente Fondazione Banco dell’energia e Presidente di A2A
.
Nel 2024 il ritorno dei bonus sociali
a regime ordinario ha comportato una forte riduzione degli aiuti: i bonus erogati sono scesi a 4,5 milioni (-40,5%) e gli importi complessivi a 453 milioni di euro (-78,8%).
“Di fronte alle 2,4 milioni di famiglie toccate dal fenomeno della povertà energetica in Italia, secondo i nuovi dati OIPE, continuiamo a sentire la responsabilità di trasformare i numeri in azioni concrete.", ha dichiarato Nicola Monti
, vicepresidente di Fondazione Banco dell'energia e amministratore delegato di Edison
.(Foto: © Alexander Raths | 123RF)