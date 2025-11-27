Svimez 2025: al Sud crescita più forte del Paese ma continua l’esodo dei giovani

(Teleborsa) - Dalemerge unsospeso tra segnali di ripresa economica e criticità sociali persistenti. Secondo le stime, il Pil italiano crescerà poco nei prossimi anni, ma ilcontinuerà a correre più del Centro-Nord grazie al completamento dei cantieri del: +0,7% nel 2025 e +0,9% nel 2026, contro +0,5% e +0,6% del resto del Paese."Il Rapporto SVIMEZ 2025 mette in evidenza grazie al PNRR persistenti segnali di ripresa dell’economia e del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno che, tuttavia, non riescono a incidere e prevalere sulle dinamiche migratorie e sulle prospettive di vita delle giovani generazioni. Si conferma infatti che tanti giovani scelgono le Università del Nord soprattutto perché offrono qualificate prospettive di opportunità di lavoro anche, e sempre più, fuori Italia", ha commentato il presidente di Svimez,Dallo studio emerge infatti che l’è in forte aumento: tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha creato quasi 500mila posti di lavoro, contribuendo per oltre un terzo alla crescita nazionale. Ma il rapporto registra anche un paradosso: "più lavoro, ma non migliori condizioni di vita". Nello stesso periodo, 175mila giovani hanno lasciato il Sud, spesso altamente qualificati. Le migrazioni dei laureati generano una perdita annuale stimata indi capitale umano."L’emorragia di giovani italiani altamente formati investe anche il Centro-Nord che, pur perdendo capitale umano a vantaggio di poli stranieri, lo recupera ancora grazie alle migrazioni interne dal Sud - ha sottolineato Giannola -. Al Mezzogiorno, quest’infligge una perdita secca e impone una drastica segregazione ai giovani meno "ricchi e formati" che rimangono e alimentano il boom dell’occupazione soprattutto nel terziario dei servizi a basso valore aggiunto e precario". Secondo Svimez la vera sfida sarà garantire il "": rendere la decisione di restare libera e sostenibile, non una necessità o un sacrificio.Il rapporto ha evidenziato come il PNRR abbia sostenutoe potenziato i: tre cantieri su quattro sono già in fase esecutiva e i Comuni meridionali hanno quasi raddoppiato gli investimenti tra 2022 e 2025, da 4,2 a 8 miliardi. Crescono anche i posti negli asili nido e le mense scolastiche, segnali di un miglioramento nei servizi essenziali.Restano però forti fragilità. Isono scesi del 10,2% al Sud dal 2021 al 2025, più che nel Centro-Nord, e lacolpisce il 19,4% dei lavoratori meridionali, tre volte il valore del Nord. Inoltre, l’accessibilità alle infrastrutture rimane molto inferiore: l’indice ospedaliero del Sud è a 68, contro 132 del Nord. Il rapporto evidenzia infine l’impatto delle: in 15 anni sono stati riciclati 61 miliardi, di cui oltre l’80% nel Centro-Nord, confermando la crescente infiltrazione nei mercati più dinamici.